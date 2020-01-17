المشهد اليمني

في تصرف داعشي جديد …مليشيا الحوثي تجبر فنان يمني على الإمتناع عن الغناء

17 يناير، 2020
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المشهد اليمني

افادت مصادر محلية “للمشهد اليمني ” أن ‏جماعة الحوثي في محافظة حجه قامت باحتجاز أحد الفنانين اليمنيين .

وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي احتجزت الفنان علي خربي، في منطقة عبس- حجة، بعد الغناء في أحدى الأعراس هناك .

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي قامت بإرغام الفنان حربي على توقيع تعهد بعدم الغناء بالزواجات كما ارغمته بالتوقيع على الإمتناع عن ذلك، بحجة إن الأغاني حرام.

ويعاني الفنانين في مناطق سيطرة الحوثي من تعسف تقوم به المليشيا بمنع الفنانين من الغناء خصوصا الفنانين الذين لا ينتمون إلى الهاشميين .

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