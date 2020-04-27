في تعليقها على بيان الانتقالي .. بريطانيا تعتبر أفعال المجلس الانتقالي الاخيرة غير مبررة 

علقت المملكة المتحدة اليوم الاثنين على بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير الذي أعلن فيه الحكم الذاتي للجنوب.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي أن الطريق الوحد لحل الازمة في اليمن هو عبر الجهود الأممية وان أفعال المجلس الانتقالي الاخيرة غير مبررة ولن تخدم السلام في اليمن.

وأكد كليفري خلال اتصاله بوزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي دعم بلاده للحكومة اليمنية ولأمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية ولجهود المبعوث الاممي ومبادرته للسلام.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية أضاف كليفري “ندعم السلام والاستقرار في اليمن وعلى الجميع أن يعمل لدعم عملية السلام الاممي وجهود المبعوث الاممي”

وعبر عن قلقه من تداعيات تدهور الاقتصاد واحتمال انتشار وباء كورونا الجديد في اليمن وهو ما سيشكل تحديا كبيرا امام الحكومة اليمنية.