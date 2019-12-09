في تفاصيل اشتعال بطولة دوري المريسي.. قصص وحكايات حلوة ّومرّه وروايات مضحكة ومحزنة ولكنها في مجملها رائعة

كتب: د/ محمدالخياري – بدأ الدوري مشتعلا قبل ان تبدأ البطولة وظهر الاهلي على اختلاف مع جاره على من يعتبرهم العمري رموزا للحرية!

حدث ما حدث وانسحب من انسحب واتى من اتى وبدت مشرعة على صفيح رياضي ساخن ومعكر للبطولة لكنه بنفس الوقت زادها حماسا وتنافسا وتحدي!

لان الاختلاف الذي يجرح اشخاص ولا يوقف نظام ولا يعطل بطولة يكون للفوز بنهايتة طعم وذوق حتى وان حدث عراك رياضي شفهي مؤقت

الا ان احدا لم يكن يتصور ان يتراجع نصر شقران ومستقبل مشرعة درجةواحدة في سلم الترتيب وتحلق فرق اخرى في صدارة السلم الذهبي خاصة بعد ان حدث ما حدث وذهب تفكير اي شخص سيء النية بان الدوري قد فصل على مقاس النصر ورتب كله لصالح المستقبل

انا اكتب الحقيقة والصراحةراحة والحب للجميع بدون استثناء

يدخل الدوري مرحلة الحسم وجولة التأهل ومباريات تقرير المصير الرياضي لان تقرير المصير السياسي متعب ومؤلم وقرار الفرق فيه ليس بيدها وحدها…!

لكن قرار الحرية بيد عبيدالعمري ونجومه ومصير تأهل بقية الفرق باقدام اللاعبين.

ومن عجائب ومميزات هذا الدوري انه مازال الجميع يترقب تاهل فرق المجموعة الاولى

على الرغم من ان انسحاب رابع الاعمدةالاربعةالتي تتكىء عليها المجموعةالاولى الا ان الامجاد لم يكشف عن اوراقه بعد وربما اوراقه مكشوفة لكن البعض يخوف نفسه والتاهل يعتبر محسوما على الورق لان الامجاد ليس النهضة ولان الواقع يقول ان الحريةوالمستقبل اقوى ولكن كرة القدم لاتعترف بهذا ولن تعترف بذاك

هناك صُدف وحظوظ وهدايا تمنح دائما للفريق المحظوظ الذي معه دعوة الوالدين واظن بان الحريةوالمستقبل سعيدا الحظ بانسحاب فريق الشهيد الدكتور ولا ندري هل سيحالفهما الحظ مجددا باي طريقة اخرى مشروعة وغير مخالفة للوائح الرياضية

حرية عبيد العمري تساوت مع مستقبل الحبايب مشرعة في كل شي وكم انت جميل يادورينا وصُدفة وما أحلى الصدف ياعُبيد

نقاط وتساوت واهداف وتساوت بما صفي منها لمن فهم وستحسم ان تساوى كل شي لمن سيفهم فيما بعد

بصراحة والله.. انني أشيد بدور اللجنة لانها تجاوت منعطفات كثيرة بهذا الدوري وتخطتها بنجاح رغم اني كنت ازعل من عدم حسمها للامور وانقهرت قبولها اعلان وتدشين بدء دوري فيما ملفات الاهلي والحريةمعلقةولم تحسم بعد!

لكن الذي اتى بعدها وحدث لاحقا وكل جديديحدث يوميا اتضح لي ان الحكمة موجودة عندهم لكن التاخير والتقاعس والطيب احيانا يضر اكثر مما ينفع

هم يعلمون حبي لهم وانا اعلم مكانتهم الكبيرة عندي وما يؤلم قلبك الا من تحبه لان اخطاءوتقصير من يسكن خارج كوكب القلب لانعمل لها قيمة.

اللجنة ذكية وستنجح الدوري وسنشاهد مباريات راااائعة واوعدكم باننا سنشهد مربعا ذهبيا سيكون هو الاجمل في مريس ان شاء الله.

لم تتاح لي الفرصة لاكتب عن كل الفرق نتيجة غليان المجموعة بخلافات واعتراضات شيبت بابوخالد وأتعبت يداه من الكتابةسلمت أنامله عزيز وغالي انت يا تاج رياضة مريس

جدالاتكم الطويلة والمستمرة

وانشغالكم برياضةالسعودية وامور اخرى نسيت بسببها حتى اسماء الفرق المشاركة وفضلت عدم قراءة معظم منشورات الخلافات

وأود ان اكتب عن الحرية بحرية ولكن قبلها ارجوا السماح من الاهلي

لانني لم اكن منحازا للحرية او لغيرها اثناء الخلاف اطلاقا وفقط كنت ابحث عن الحقيقةواسعى لان يستمر الدوري…!

ساكتب عن الفريق القادم باسم جميل من الزمن الجميل الذي رفع اسم مريس واليمن عاليا في الرياضة.

ساكتب عن بقية الفرق بمعلومات جديدةعنها

ولكن :

ياخذون اللي يبونه

كل هالعالم وكونه

الا حرية حمدونه

لاتمسه إيدهم