المشهد اليمني

في جبهة واحدة فقط.. مسؤول يمني  يكشف حجم خسائر الحوثيين ”آلاف القتلى”

9 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

أفاد مسؤول يمني بأن جماعة الحوثي خسرت الآلاف من مسلحيها، في مديرية واحدة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال مسعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، إن المديرية استطاعت أن تحقق نصرا قياسيا على ميليشيات الحوثي في مدة قصيرة جدا.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي خسرت الآلاف من مقاتليها خلال معارك مع قبائل ناطع في المديرية بقيادة الشيخ صالح عبد ربه المنصوري وألوية محور بيحان “التي لقنت المسلحين دروسا قاسية”.

وأشار إلى أن مديرية ناطع قدمت 200 قتيل وجريح في معركة تحريرها من الحوثيين، وأن “أبناء المديرية مستعدون أن يطهروا ما تبقى من محافظة البيضاء بدمائهم الزكية من أجل أن تعود المحافظة إلى صف الشرعية والوطن”.

ولفت إلى أن “الخسارة التي مني بها الحوثي في جبهة ناطع جعلته منذ تحرير المديرية قبل سنتين يعيد الكرة تلو الأخرى لاستعادة ولو موقع واحد، وتحقيق نصر معنوي لأفراده الذين انكسرت معنوياتهم وأصبحوا يعيشون الهزيمة”.

وتابع: “مع كل تنسيق وتحشيد يقوم به الحوثي على المديرية يعود بخسائر بشرية كبيرة”.

وبين أن جماعة الحوثي تحشد منذ فترة ليست بالقصيرة من أجل السيطرة على مواقع بين منطقتي فضحة وناطع، بأسلحة مستوردة تتضمن طائرات مسيرة وصواريخ حرارية، مستغلة بعض الخلافات داخل الحكومة.

ودعا الصلاحي التحالف العربي إلى دعم الجيش لمواصلة تحرير محافظة البيضاء، وناشد دعم الجبهة التي تعد البوابة الشرقية لمحافظة البيضاء، “والتي سيكون منها تحرير المحافظة باعتبارها أقرب نقطة للخط العام في مديرية الملاجم”.

وثمن الصلاحي دور التحالف العربي في تحرير المديرية، متمنيا مواصلة الدعم لها للحفاظ على ما تم تحريره.

ولفت إلى أن “جهود الإغاثة والاهتمام بالجانب الإنساني، الذي توليه المملكة العربية السعودية دورا كبيرا، قد انعكست إيجابا على المواطنين في المديرية”.

(د ب أ)

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