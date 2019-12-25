في جريمة إرهابية..مليشيات الحوثي تدمر منزلاً وتقنص المواطنين في حيس (فيديو)

في جريمة إرهابية جديدة،قامت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، بقصف واستهداف مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة بشكل هستيري .

وقالت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية شنت عمليات قصف مدفعي وصاروخي بشكل عنيف وعمليات قنص متواصلة على الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من المديرية منذ ساعات الصباح وحتى اللحظة .

وأضافت المصادر، أن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82 على مناطق متفرقة شمال مديرية حيس .

وتابعت، أطلقت المليشيات القذائف الصاروخية الموجهة، صوب منازل المواطنين في منطقة بني مغاري غرب حيس ودمرت منزل المواطن صادق محمود شحيف، والذي يسكن فيه زوجته وأطفاله الأيتام، فيما ألحقت أضراراً بالغة بمنازل أخرى .

و أشارت المصادر، إلى أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 وأسلحة معدلات البيكا والأسلحة القناصة صوب المنازل ومزارع المواطنين بشكل مكثف وهستيري، وخلقت حالة من الخوف والرعب في صفوف السكان الأبرياء وخصوصاً النساء والأطفال .

من جانبهم عبّر المواطنون عن غضبهم وسخطهم من قيام المليشيات بقصف منازل المواطنين، معربين عن استيائهم من المواقف الأممية تجاه الحوثيين الذين لم يلتزموا بالهدنة الأممية.