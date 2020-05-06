في جريمة ضد الإنسانية.. مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في التحيتا

عدن24-خاص

في جريمة ضد الإنسانية، قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الثلاثاء، الأحياء والقرى الآهلة بالسكان في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل؛ وبقذائف آر بي جي، وبقذائف مدفعية بي10 .

وأصافت المصادر، أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الثقيلة، والأسلحة الرشاشة المتوسطة وسلاح معدل البيكا، بشكل مكثف نحو منازل المواطنين في المدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن القصف والاستهداف الحوثي تسبب بحالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين الساكنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء.

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