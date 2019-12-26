كريتر سكاي

في جريمة هزت المدينة .. تفاصيل مقتل رجل مسن بطريقة بشعة في الحديدة والكشف عن قاتله(صور)

26 ديسمبر، 2019
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في جريمة هزت المدينة .. تفاصيل مقتل رجل مسن بطريقة بشعة في الحديدة والكشف عن قاتله(صور)
كريتر سكاي/خاص

كشفت نتائج التحقيقات في مقتل رجل مسن منذ أيام بطريقة بشعة في الحديدة عن هوية القاتل.

حيث اتضح ان زوجة المتوفي ( سليمان امعوضه) الاولى اتصلت عليه ليأتي اليها وكان في منزلها عصابة مكونة من 8 أشخاص وهي التاسعة وحينما وصل زوجها إلى المنزل باشرت مع العصابة بقتلة وتقطيعة وطبخة داخل قدر على ان تضيع رائحته من ثم تعبئته  باكياس و رميه في البئر وتسليم هاتفه النقال مع دراجته النارية للعصابة مع مبلغ مالي.

وكان مواطنون قد عثروا في مديرية باجل بالحديدة على جثة رجل مسن مقتولا بطريقة بشعة عقب أيام من اختفاءه.

وهزت الجريمة مديرية باجل في الحديدة وأثارت ذعر الأهالي وهلعهم.

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