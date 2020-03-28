في حال انتشاره.. ماذا سيفعل اليمنيون لو اجتاح فيروس كورونا اليمن ؟

يترقب اليمنيون بخوف وعدم تصديق مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم ويتابعون كل جديد في كل دولة خصوصا الدول القريبة جغرافيا من اليمن.

فبين مصدق وخائف ومستهتر وجاد يتأرجح موقف اليمنيين في تناولهم لموضوع فيروس كورونا فمنهم من يتوقع استحالة وصول الفيروس رغم كل المؤشرات ومنهم من يحذر ويخاف من عواقب وخيمة في حالة وصوله

المشهد اليمني أجرى استطلاع لبعض المواطنين في صنعاء حول كيفية توقعه لوصول الفيروس وكيف سيتعامل حال وصوله-لا قدر الله – ؟

التاجر أمين يقول أنه يتوقع عدم وصول الفيروس بتاتا إلى اليمن بسبب إغلاق المطارات وإن وصل يتوقع أن يصل إلى عدن ولا يمكن أن يصل صنعاء.

أمين صاحب محل مواد غذائبة وبهارات يضيف بأنه لو قدر الله ووصل فليس من السهل إغلاق محله التجاري فهو بحاجة والناسة يحتاجون للمواد والغذائية ولكنه سيمارس عمله بشكل احترازي وحذر.

أما أيمن ذو ال19 ربيعا والذي يدرس بمستوى أول جامعة فقد توقع وصول كورونا بشكل كبير مستدلا بالدول المجاورة التي انتشر فيها الفيروس.

قال أيمن أنه في حال وصول الفيروس سنضطر للمكوث في البيت ولا يمكن أن نخرج حتى يفرجها الله حسب قوله ، لكنه نوه إلى احتمال إيجابية التعامل من اليمنيين بقوله أنهم إذا رأوه واقعا أمامهم سيتبعون كل النصائح.

وسألنا أم زين وهي مدرسة عن الفيروس وإمكانية وصوله وكيفية تعاملها معه لو وصل فاستدرجت قائلة أنها لاتتوقع وصول الفيروس لأن الله لايجمع بين عسرين حد قولها وأنها ستغلق على أبناءها البيت حال وصل وستتجنب كل المناسبات والتجمعات خوفا على نفسها وأولادها حد قولها.

كان من الصعب تجاهل الجانب الطبي فهم الأكثر وعيا وثقافة ومعرفة بكل تفاصيل الفيروس ، حيث اتجهنا لصيدلية الدكتور حمزة الذي أجابنا وهو يرتدي القفازات والكمامات الاحترازية كأول شخص نستطلعه وهو محترز تماما من الفيروس.

الدكتور حمزة قال أنه يتمنى ألا يصل الفيروس لكنه سيصل حد قوله وأنه يخشى من كارثة صحية مهولة يمكن أن تحدث نظرا لإمكانياتنا المتواضعة صحيا وأيضا للتعامل غير المسؤول من المواطنين تجاه الأشياء والأمراض الخطيرة.

لكن الدكتور حمزة تعهد بمواصلة تقديم خدماته الصحية حال انتشر الفيروس ولن يتخوف من إصابته به إلا إذا فرض حظر تجوال حسب قوله.

وسألنا غيرهم الكثير ووجدنا اعتقاد الأغلب بعدم إمكانية وصول الفيروس لكنهم أيضا وبالإجماع تحدثوا عن عمل كل الإجراءات اللازمة حال وصوله.

ليبقى السؤال الأهم لماذا يعتقد أكثر اليمنيين بعدم إمكانية انتشار فيروس كورونا وهل الأمر مسألة توكل كبرى على الله وثقة به أم إيمانا بالإجراءات المعلنة في المنافذ والجهات الحكومية أم أن قلة الوعي الصحي والثقافة المتواضعة للكثير من اليمنيين لعبت دورا هاما في توقعاتهم الإيجابية ؟