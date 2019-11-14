عدن الغد

في حفل تأبين الفقيد علي الطوحري.. السفير عسكر: الجنوب اليوم ليس كما كان في الماضي

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 12 دقيقة
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في حفل تأبين الفقيد علي الطوحري.. السفير عسكر: الجنوب اليوم ليس كما كان في الماضي

اقيم صباح اليوم في منصة الشهداء بردفان حفل تابين اربعينية الفقيد علي سيف الطوحري احد فرسان الثورة الجنوبية واحد ابطال ثورة اكتوبر.
حيث بدا الحفل باي من الذكر الكريم. ثم كلمة اللجنة التحضيرية  القاها الاخ فيصل جيران رئيس القيادة المحلية في مديرية حبيل جبر تناولت المناقب البطولية الفقيد الراحل علي سيف الطوحري خلال مشوار حياته. منذ مشاركته في ثورة اكتوبر والثورة الجنوبية.  واخرها مشاركته في التصدي للغزو. الحوثي عل ارض الجنوب.  في الحرب الأخيرة. 
كما القى السفير قاسم عسكر جيران عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي.   حيث اكد عل الادوار البطولية لابناء الجنوب عامة وردفان خاصة حيث كان الفقيد احد فرسان الثورة ورموزها  حيث كان الفقيد الطوحري من الاوائل في الدفاع عن الجنوب منذ اعلان حركة حتم بعد صيف ١٩٩٤. ثم مشاركته في الحراك والثورة الجنوبية. 
واضاف السفير عسكر :”عليكم اليوم ان تعلمون ان الجنوب ليس كما كان في الامس. الجنوب اليوم وبعد اتفاق الرياض  دخل منعطف هام ورئيسي  مع التحالف العربي ممثلا بالسعودية والامارات العربية.  اي اننا اليوم كلنا نحرث وسط الجربة اي عكس المرحلة السابقة التي كنا نحرث خارج الجربة.  نحن اليوم شركاء مع التحالف العربي ونحب ان نبشركم ان مخرجات الرياض تعتبر احدى الانتصارات الاولية لثورتنا بقيادة المجلس الانتقالي  بعد توقيع اتفاق الرياض.  حقيقة ان حضوركم في احياء اربعينية الفقيد الطوحري تعتبر تاكيدا عل مواصلة الدرب لتحقيق الاهداف التي سقط من اجلها الشهدا والجرحى.  لاستعادة دولتنا الجنوبية”. 
كما القى الاخ منتصر الطوحري ابن الفقيد كلمة عن اسرة الفقيد. رحب فيها بالحاضرين جميعا. واكد ان حفل التابين اليوم يعتبر رمزية لدور الفقيد الطوحري وما قدمة في مشوار حياته.
كما القيت قصائد شعرية في الحفل تناولت مناقب الفقيد الراحل.
حضر الحفل الاخ العميد ناصر حويدر عضو الجمعية الوطنية والدكتور فضل هماش والدكتور خالد حبيب اعضاء الجمعية الوطنية للانتقالي. والعميد محمد صالح حسين اركان حرب اللواء الخامس دعم واسناد والاخ صالح حسين مدير عام ردفان والاخ بديع القطيبي مدير عام حبيل جبر. والله محمود سيف مدير مكتب قائد اللواء الخامس دعم واسناد والعقيد عبد الحكيم محمود صائل مدير امن ردفان. والشيخ ترفيق العلوي شيخ مشائخ العلوي. وعددا من القيادات في انتقالي محافظة لحج وانتقالي رباعيات ردفان.
 
*من فهد محسن

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