في خرق لاتفاق التهدئة .. مليشيات اخوانية تطلق النار امام منزل رئيس انتقالي سقطرى



عدن تايم – خاص :

في خرق لاتفاق التهدئة، أقدمت عناصر تابعة للقوات الخاصة لمليشيا الإخوان بسقطرى، على إطلاق النار في الهواء أمام منزل رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي رأفت الثقلي.

وتعمدت عناصر مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية، الاستعراض بطقم عسكري وإطلاق النار أمام حراسة رئيس القيادة للمجلس الانتقالي الجنوبي بسقطرى.

وكانت قيادة قوات التحالف العربي في سقطرى قد رعت أمس السبت، اتفاقاً أمنياً لخفض التوتر في المحافظة.