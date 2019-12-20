في ذكراها السادسة.. شيخ قبلي لعدن تايم: شرارة الهبة أطلقها الحضارم رفضا لاحتلال الجنوب



عدن تايم – اسلام السالم :

قال نائب رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ علي بامزعب في تصريح لعدن تايم أن شرارة الهبة الشعبية أطلقها الحضارم رفضا للظلم والعدوان والاحتلال على الجنوب وحضرموت انذاك.

وأكد بامزعب أن حلف حضرموت مستمر في نهجه على دماء الشهداء ورجال القبائل الذين بذلوا الغالي والنفيس لطرد القاعدة ورفض الاحتلال اليمني في عهد نظام صالح.

وأشار بامزعب الى أن مدينة سيئون وبعدها المكلا ستشهدان احتفالات ضخمة بهذه المناسبة يحضرها مختلف ابناء حضرموت من ساحل ووادي وهضبة.

وهنئ بامزعب عبر عدن تايم الشعب الحضرمي والجنوبي بحلول الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية، مترحما على الشهداء.