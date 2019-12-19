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في ذكرى الثورة.. وزير المالية يكشف عن بشريات مهمة للمواطن السوداني

20 ديسمبر، 2019
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وزير المالية : أسعار البنزين العالمية مقارنة بسعره في السودان لا يصدقها عقل ولا مبرر لاستمرار دعمه

السودان اليوم:

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم أحمد البدوي عن بشريات مهمة للمواطن السوداني يتم الإعلان عنها بعد إعلان موازنة 2020م. وقال إنها بشريات يستحقها الشعب السوداني الذي عانى كثيراً في الفترة السابقة. جاء ذلك لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمه تجمع اتحاد المهنيين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر 2018 م، ذلك بمشاركة ممثل الحرية والتغيير ومدير هيئة الجمارك السودانية الفريق بشير الطاهر بشير ومدير ديوان المراجعة الداخلية ومدير ديوان الحسابات بحدائق الشمالية بالوزارة وأوضح أن موازنة 2020 تمكن الاقتصاد السوداني من الانتقال من المخاطر والتحديات الماثلة بعد توحيد الكلمة والاتفاق على برنامج اقتصادي في 2020م إلى تحول السودان لبلد آخر وكشف عن مجهودات مع المجتمع الدولي للحصول على القروض. وترحم وزير المالية على شهداء الثورة السودانية داعياً العاملين بالوزارة تقديم الجهد والعمل الدؤوب والجهود الجبارة لتحمل المسؤولية للنهوض بالاقتصاد.

التيار







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