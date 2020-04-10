في ذكرى الريمونتادا.. روما يحتفل بـ “الرجل المانولاس”



احتفل الحساب الرسمى لنادى روما الإيطالى على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بذكرى الانتصار على برشلونة الإسبانى بثلاثة أهداف دون رد على ملعب “الأولمبيكو” في إياب دور الثمانية من دورى أبطال أوروبا، والذى يوافق اليوم الجمعة من عامين.



وحقق روما ما أشبه بالمعجزة بعد أن خسر لقاء الذهاب على ملعب “كامب نو” بأربعة أهداف مقابل هدف ليتأهل للدور نصف النهائي بأفضلية التسجيل خارج الديار.



ونشر روما على حسابه الرسمي بالعربية صورة ساخرة للممثل أحمد فهمى من مسلسل “الرجل العناب” وهو يقول :”يا نهار أزرق الرجل المانولاس”، وذلك فى إشارة لليونانى كوستاس مانولاس مدافع الفريق حينها ونابولى الحالى، والذى سجل هدف روما الثالث من ضربة رأس والذى أهلهم لدور الأربعة فى الدقائق الأخيرة من اللقاء.



وخرج روما بعد ذلك من دور الأربعة على يد ليفربول الإنجليزى بنتيجة 7-6 بمجموع المبارتين.

روما يحتفل بذكرى الفوز على برشلونة



