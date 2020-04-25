أخبار نادي برشلونة

في ذكرى رحيله السادسة.. أبرز مشاهد فيلانوفا مع برشلونة

25 أبريل، 2020
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في ذكرى رحيله السادسة.. أبرز مشاهد فيلانوفا مع برشلونة


تحل اليوم الذكرى السادسة لوفاة تيتو فيلانوفا، المدير الفنى السابق لفريق برشلونة، والذى توفى عام 2014 بعد صراع مع مرض السرطان فى الغدة النكافية، بعد مسيرة كروية حافلة بالإنجازات.

وانضم فيلانوفا لبرشلونة عام 2008 كمساعد مدرب، وبعد استقالة بيب جوارديولا من تدريب الفريق الكتالونى فى 2012، تولى فيلانوفا المهمة كمدير فنى و استطاع حصد لقب الدورى الإسبانى 2013، حتى قدم استقالته بعد موسم واحد لظروف صحية، و فارق الحياة بع صراع مع السرطان فى عام 2014.

تيتو فيلانوفا


تيتو فيلانوفا


تيتو فيلانوفا


تيتو فيلانوفا


تيتو فيلانوفا


تيتو فيلانوفا


تيتو فيلانوفا


تيتو فيلانوفا

 

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