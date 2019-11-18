في زيارة غير معلنة.. السفير الأميركي يصل مدينة المكلا على رأس وفد أمني وعسكري (تفاصيل)

وصل إلى مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (شرق اليمن)، اليوم الإثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، كريستوفر هنزل، في زيارة غير معلنة.

وذكر إعلام محافظ حضرموت أن السفير الأمريكي يرافقه وفد عسكري وأمني عقد لقاءات مع مسؤولين في المحافظة دون مزيد من التفاصيل.

كما التقى السفير الأمريكي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وتبدو الزيارة ذات طابع أمني وتحديداً فيما يتعلق بمتابعة ملف تحركات متطرفين مرتبطين بالتنظيمات الإرهابية.

وشهر يوليو الماضي، زار وفد من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة مساعدة وزير الخارجية دينيس ناتالي والقائم بأعمال السفارة لدى اليمن السيد جنيد منير مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وقالت المسؤولة الأمريكية إن الولايات المتحدة تركز حالياً في كيفية دعم البلدان التي خاضت حروباً لضمان تحقيق الأمن فيها، مؤكدة أن حضرموت قد نجحت في تحقيق الشرط الأول وهو الاستقرار وبسط الأمن.

وكان السفير الأمريكي السابق في اليمن زار مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، نهاية العام الماضي، رفقة السفير السعودي حيث جرى تسليم زوارق متطورة لقوات خفر السواحل بحضرموت في إطار مكافحة القرصنة البحرية.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأميركية نقلت منذ مطلع ديسمبر 2017، بعد مقتل علي عبدالله صالح، على يد الحوثيين بصنعاء، نقلت وحدة خلية مكافحة الإرهاب التابعة للسفارة، التي ظلت موجودة في صنعاء حتى بعد الانقلاب الحوثي، نقلتها إلى مدينة المكلا، بكل معداتها، بعد مقتل صالح وتدير عمليتها من مدينة المكلا. منذ ديسمبر، وهذا ما يكشف سر الزيارات المتكررة للمسؤولين الأميركيين إلى مدينة المكلا دوناً عن غيرها من المدن اليمنية.