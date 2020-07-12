المشهد اليمني

في ضربة موجعة للحوثيين.. مصرع قائد كتائب الصماد التابعة لميليشيا الحوثي”الاسم”

12 يوليو، 2020
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في ضربة موجعة للحوثيين.. مصرع قائد كتائب الصماد التابعة لميليشيا الحوثي”الاسم”

قالت مصادر ميدانية أن قائد ما تسمى بـ”كتائب الصماد”، وعدد من عناصره لقوا مصرعهم، فيما جرح آخرون، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في محافظة مأرب.

ووفقا لوكالة خبر وبحسب تأكيدات قبلية، قتل القيادي الحوثي المدعو “أبو حرب الشامي” قائد “كتائب الصماد”، وعدد من عناصره، وجرح آخرون، في جبهة العبدية، جنوب غربي محافظة مأرب.

كما قتل وجرح عشرات الحوثيين، في المواجهات التي احتدمت بين المقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات مديرية العبدية.

وشهدت مديريتي العبدية وماهلية بمحافظة مأرب، والحدوديتان مع مديرية ردمان، شمال غربي الجوف، تصعيد عسكري لمليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية، مصحوبة بانتهاكات إنسانية.

وفجَّرت المليشيا أبراج الاتصالات في المناطق بعد أن كانت قد قطعت خدمتي الاتصالات والانترنت عن معظم مناطقها، وأدخلت سكانها في شبه عزلة.

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