في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.. أغلى 10 لاعبين في الليجا الإسبانية



احتل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى مهاجم برشلونة قائمة أغلى اللاعبين فى الدورى الإسبانى “الليجا” من ناحية القيمة التسويقية، وذلك طبقا لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص.



وعلى الرغم من هبوط قيمة مسيى السوقبية من 140 مليون يورو الشهر الماضى إلى 112 مليون، بسبب الأوضاع المالية الحالية بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، إلا أن البرغوث لا يزال على القمة بفارق كبير عن باقى اللاعبين.



وفيما يلى قائمة أغلى 10 لاعبين بالليجا الإسبانية:



1- ليونيل ميسى (برشلونة) 112 مليون يورو



2- أنطوان جريزمان (برشلونة) 96 مليون يورو



3- جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) 81 مليون يورو



4- إيدين هازارد (ريال مدريد) 80 مليون يورو



5- يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) 80 مليون يورو



6- مارك أندريه تير-شتيجن (برشلونة) 72 مليون يورو



7- فرانكى دى يونج (برشلونة) 72 مليون يورو



8- ساؤول (أتلتيكو مدريد) 72 مليون يورو



9- رافائيل فاران (ريال مدريد) 64 مليون يورو



9- كاسيميرو (ريال مدريد) 64 مليون يورو



