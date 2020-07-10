في ظل غياب حكومي.. طلاب الخارج يستغيثون: اصرفوا مستحقاتنا

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-07-10 16:08:44

طالب آلاف الطلاب اليمنيين في الخارج، في بيان لهم، حكومة الشرعية سرعة صرف مستحقاتهم بعد مرور 7 أشهر دون أي تجاوب، ناهيك عن مستحقات متأخرة.

وجاء في البيان الذي أصدرته رابطة موفدي الجامعات اليمنية وجهات الابتعاث الأخرى، إننا نقف غير مستوعبين التقاعس الذي تبديه وزارة التعليم العالي تجاه أبنائها الطلبة.

البيان أوضح أن الوزارة لم تُعد حتى اللحظة أي كشوف بالمستحقات المالية، لا للربع الأول والثاني، ولا حتى الربع الثالث للعام الجاري 2020، بما في ذلك الرسوم الدراسية للعام 2019/2020.

إضافة إلى ذلك عجز الجهات المختصة وعدم قدرتها على الايفاء بحقوق الطلاب وعمل حلول ناجعة وجذرية، من شأنها إيقاف التعسفات وتأخير المستحقات التي أصبحت عائقًا أمام استمرارية التحصيل الدراسي.

رئيس الرابطة المهندس حسام الدعيس أكد أن ظروف الطلاب تتفاقم من يوم لآخر أمام برود غير مبرر من قبل كل الجهات المعنية.

وأضاف، كل هذا يحدث دون عمل أي اعتبارات للحالة الإنسانية واللوائح والقوانين الملزمة.

واستغرب من غياب الدور الرقابي والمحاسبي، وعدم التفاعل أمام مشكلة لم تحدث من قبل بهذه الطريقة، مؤكدًا أن المبتعثين يعانون بصمت وأن جميع المعنيين يقفون متفرجين.

البيان أكد على أن هذا التلاعب يمس مستقبل الطلاب، وأن ما يجري من قبل الجهات المسؤولة لا يمكن السكوت عنه وسيتم التصعيد بكل الوسائل.

الجدير بالذكر أن عشرات البيانات والمطالبات أصدرتها الرابطة منذ مطلع العام 2020 نتيجة المعاناة التي يواجهها الطلاب في معظم عواصم الابتعاث.