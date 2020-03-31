في عرض عسكري مهيب .. حشود قبلية في مأرب لمساندة الجيش الوطني (صور)

احتشد العشرات من أبناء قبائل محافظة مأرب، أمس الثلاثاء، في عرض عسكري مهيب لمساندة قوات الجيش الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي الإنقلابية وتحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين.

وقالت مصادر قبلية، إن الحشد القبلي يهدف إلى إنشاء قوة إسناد قبلية ترفد جبهات القتال لمساندة قوات الجيش الوطني في مواجهة مليشيات الحوثي.

وأضافت المصادر، ان أبناء القبائل في مأرب يسعون من خلال تحركاتهم الأخيرة إلى تعزيز جهود الأجهزة الأمنية وتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وتداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء، صورا على مواقع التواصل الإجتماعي للحشود القبلية، التي شاركت في العرض العسكري الذي نفذه المئات من أبناء القبائل في منطقة ” ونب” التابعة لمديرية “الجوبة” جنوبي محافظة مارب.

وأكدت مصادر قبلية، أن هذه الاستعدادات تأتي تأكيداً لدور القبيلة المستمر في الدفاع عن مارب واستعادة مؤسسات الدولة منذ بدء الانقلاب الحوثي.

يأتي ذلك الشحد، في الوقت الذي تشهد فيه مديرية صرواح (غربيّ مأرب) معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية التي تحاول التقدم باتجاه مدينة مأرب.