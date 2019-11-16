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في محولة تسلل فاشله الحوثيين يخسرون عدد من جنودهم..فيديو

التغيير نت التغيير نت منذ 3 دقائق
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لقي سبعة من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وجرح آخرون، أثناء محاولة تسلل أحبطتها القوات المشتركة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا بعد عملية رصد دقيقة لتحركات العناصر الحوثية ونيرانها التي أطلقتها باتجاه مواقع القوات المشتركة تمهيداً لعملية التسلل.

وقال مصدر في الإعلام العسكري، إن القوات المشتركة في الساحل الغربي رصدت تحركات مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، قبيل مطلع فجر أمس، كما رصدت مواقع الإسناد التي أعدتها لهذه العملية.

وأشار إلى أنه وبمجرد أن بدأت عناصر المليشيات بإطلاق نيران الإسناد وتنفيذ عملية التسلل تعامل أبطال القوات المشتركة معها باحترافية وأحبطوا عملية التسلل، كما استهدفوا جميع عناصر الإسناد الحوثية.

وأوضح المصدر أن مجموعة الإسناد التابعة للمليشيات تموضعت في موقع يطلق عليه (خندق الثعبان) لكن تحركاتها كانت مرصودة وتم استهداف معظم عناصرها، وأن من بين العناصر التي تم استهدافها، قناصين وحامل (آر بي جي) وعناصر مشاة يحملون بنادق كلاشينكوف بينما تم استهداف مجموعة من المتسللين قبل أن تلوذ بقية المجموعتين بالفرار.

وبهذا الخصوص أكد مصدر عسكري أن المقاومة المشتركة ملتزمة بوقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة التي تحث على المزيد من ضبط النفس، ولكنها لن تقف مكتوفة الأيدي، مشيراً إلى أن جميع تحركات المليشيات الحوثية الكهنوتية مرصودة بدقة وعلى مدار الساعة، وإنها على استعداد تام للتعامل معها بقوة.

ووزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة مشاهد من عملية رصد اعتداءات للعناصر الحوثية وعمليات قنص استهدفت مواقع القوات المشتركة، وتكشف المشاهد كيفية تعامل أبطال القوات المشتركة معها بقوة وحزم.


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الحوثيين تسلل جنودهمفيديو عدد فاشله في محولة من يخسرون
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