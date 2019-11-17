في نجاح أمني جديد… مكافحة المخدرات وأمن الديس الشرقية يضبطان 28 كيلو جرام من الحشيش :المقدم لحمدي: تهريب المخدرات لا يستهدف حضرموت فقط بل بقية المحافظات ودول الجوار ايضاً.. ⋆

الديس الشرقية (نخبة حضرموت) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

تمكّن رجال مكافحة المخدرات بساحل حضرموت بالتعاون مع أمن مديرية الديس الشرقية، عصر اليوم الأحد، من ضبط كمية جديدة من مادة الحشيش المخدر، تُقَدّر ب 28 كيلو جرام، كانت في طريقها من محافظة المهرة إلى مدينة المكلا.*

*وقال مدير ادارة مكافحة المخدرات المقدم عبدالله لحمدي “ان رجال المكافحة بالتعاون مع رجال الأمن في الديس الشرقية تمكنوا من ضبط سيارة كورولا وبعد تفتيشها تم العثور على حشيش مخبأ في أبواب السيارة وداخل صندوق مثبت أسفل السيارة، شاكراً الجهود الكبيرة لرجال مكافحة المخدرات “الأبطال” ومنتسبي أمن الديس الشرقية “البواسل” على يقظتهم العالية وحسهم الأمني الرفيع.*

*مشيراً في سياق حديثه للإعلام الأمني إلى ان عمليات تهريب الحشيش والتي تتمكن مكافحة المخدرات من ضبطها لا تستهدف حضرموت فقط، بل انه استهداف لبقية المحافظات الأخرى ولدول الجوار ايضاً، الأمر الذي يتطلب الوقوف الجاد من الجميع لمواجهة تهريب المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها.*

*ودعا المقدم “لحمدي” قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ودول التحالف العربي إلى تقديم المزيد من الدعم لادارة مكافحة المخدرات لتتمكن من القيام بواجباتها على أكمل وجه وبما يتناسب مع حجم ونوعية المهام الصعبة التي يقوم بها رجال المكافحة، كتوفير سيارات ذات دفع رباعي وزوارق بحرية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.