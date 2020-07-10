في هجوم مباغت .. الجيش الوطني يسيطر على مفرق ”صلب نهم” ومقاتلات التحالف تدخل المعركة مع احتدام المواجهات في هذه الاثناء

تمكنت قوات الجيش الوطني، خلال الساعات الماضية، من استعادة السيطرة الكاملة على مفرق “صلب نهم” بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني، نفذت هجوما مباغتا على مليشيا الحوثي الإنقلابة، وتمكنت من خلاله تم السيطرة على “مفرق صلب” في نهم بشكل كامل.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة النارية على وادي الجفرة “بمفرق الجوف”، وسك اشتداد المعارك في هذه الاثناء بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية، أدت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية كانت محمّلة بالأفراد في الجبهة ذاتها.

والخميس، أعلنت قوات الجيش الوطني تحرير مواقع جديدة بجبهة نهم باتجاه مفرق الجوف شرقي العاصمة صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنّوا صباح اليوم هجوماً واسعاً تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وبحسب المصادر فإن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.