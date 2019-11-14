كريتر سكاي

في واقعة هي الأولى من نوعها .. مسلحون يعتدون على ناشط سياسي أمام أنظار المواطنين بعدن

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 11 دقيقة
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كريتر سكاي/خاص

اقدم مسلحون مجهولون فجر يوم الخميس بالاعتداء على مواطن وسرقته.

حيث كان يجلس المواطن داخل سيارته أمام منزله بحي شارع القصر بمديرية المنصورة بعدن وهاجمه مسلحون وقاموا بسرقته.

وقال الناشط السياسي وليد ملهي بأن مسلحين قاموا باجباره تحت تهديد السلاح بالنزول من السيارة وفروا بها إلى جهة غير معلومة.

ويذكر ان الحادثة وقعت بشارع القصر وسط الحي وامام انظار المواطنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة عدن واقعة سطو مسلحة كهذه وأمام أنظار المواطنين.

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