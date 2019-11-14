في واقعة هي الاغرب من نوعها .. مسلحون يجبرون مواطن على الترجل من سيارته أمام منزله ويقومون بسرقتها أمام انظار الجميع بعدن

صورة ملهي عقب تعرضه للإعتداء -عدن الغد

اجبر مسلحون مجهولون فجر يوم الخميس مواطنا كان يجلس داخل سيارته أمام منزله بحي شارع القصر بمديرية المنصورة بعدن على الترجل من السيارة وقاموا بسرقتها.

ووقعت الحادثة بشارع القصر حيث كان يجلس المواطن وليد ملهي داخل سيارة نجله.

وقال ملهي انه فوجئ بقدوم مسلحين اثنين حيث قاموا باجباره تحت تهديد السلاح بالنزول من السيارة وفروا بها إلى جهة غير معلومة.

وتعرض ملهي خلال عملية السرقة للاعتداء من قبل المسلحين.

ووقعت الحادثة وسط الحي وامام انظار مواطنين.

ولم يحدث قط ان شهدت عدن واقعة سطو مسلحة كهذه وفي احد أكثر الاحياء ازدحاما بالناس.