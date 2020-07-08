في يومها السابع من الحملة ..مدير عام المنصورة يشرف على أعمال حملة إزالة العشوائيات والعوائق بالمديرية

أشرف مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، محمد عمر البري ، اليوم ” الأربعاء ” ، على أعمال حملة إزالة العوائق والمظاهر المشوهة ، في اليوم السابع ، من الحملة الأمنية الواسعة لإزالة العشوائيات في المديرية .





وقال مدير عام المنصورة ، محمد البري ، أن الحملة ، والتي تنفذها السلطة المحلية بالمديرية ، في يومها السابع ، خصصت لإزالة الأكشاك والبسطات العشوائية ، واللوحات الإعلانية والمظلات الغير مرخصة ، وكذا رفع السيارات المتهالكة والمتوقفة لفترات طويلة في منطقة الدرين الصناعية ، والشارع الرئيس لحي عبدالعزيز عبدالولي .





وأكد البري ، أن حملة إزالة العشوائيات ستسري على العديد من المواقع المخالفة للقانون والمخططات مهما واجهتنا من صعاب ، لافتاً إلى حرص قيادة السلطة المحلية في الحفاظ على المنظر الجمالي والوجه الحضاري لمديرية المنصورة .





وأشاد مدير عام المنصورة ، محمد البري ، برجال الأمن الأشاوس بمختلف أجهزتها المشاركين في حماية الحملة وتأمينها لتنفيذ برامجها وأعمالها على أكمل وجه وتحقيق أهدافها المرجوة ، منوهاً بتفاعل المواطنين وتعاونهم لأعمال الحملة للقضاء على هذا السرطان الذي ينهش الجسد الجميل لمديرية المنصورة خاصة ومحافظة عدن عامة .





حضر أعمال الحملة في يومها السابع ، مدير شرطة الدرين ، العقيد / محمد قائد عقيبه ، وقائد طوارئ الكتيبة الثانية إحتياط بقوات الحزام الأمني – قطاع المنصورة – الملازم / عبدالصمد فرج العمري ، ونائبه العريف / طه حسين العمري .

عدن – محمد القادري :



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