عدن الغد

في يومها السابع من الحملة ..مدير عام المنصورة يشرف على أعمال حملة إزالة العشوائيات والعوائق بالمديرية

8 يوليو، 2020
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في يومها السابع من الحملة ..مدير عام المنصورة يشرف على أعمال حملة إزالة العشوائيات والعوائق بالمديرية

أشرف مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، محمد عمر البري ، اليوم ” الأربعاء ” ، على أعمال حملة إزالة العوائق والمظاهر المشوهة ، في اليوم السابع ، من الحملة الأمنية الواسعة لإزالة العشوائيات في المديرية .
 
 
وقال مدير عام المنصورة ، محمد البري ، أن الحملة ، والتي تنفذها السلطة المحلية بالمديرية ، في يومها السابع ، خصصت لإزالة الأكشاك والبسطات العشوائية ، واللوحات الإعلانية والمظلات الغير مرخصة ، وكذا رفع السيارات المتهالكة والمتوقفة لفترات طويلة في منطقة الدرين الصناعية ، والشارع الرئيس لحي عبدالعزيز عبدالولي . 
 
 
وأكد البري ، أن حملة إزالة العشوائيات ستسري على العديد من المواقع المخالفة للقانون والمخططات مهما واجهتنا من صعاب ، لافتاً إلى حرص قيادة السلطة المحلية في الحفاظ على المنظر الجمالي والوجه الحضاري لمديرية المنصورة . 
 
 
وأشاد مدير عام المنصورة ، محمد البري ، برجال الأمن الأشاوس بمختلف أجهزتها المشاركين في حماية الحملة وتأمينها لتنفيذ برامجها وأعمالها على أكمل وجه وتحقيق أهدافها المرجوة ، منوهاً بتفاعل المواطنين وتعاونهم لأعمال الحملة للقضاء على هذا السرطان الذي ينهش الجسد الجميل لمديرية المنصورة خاصة ومحافظة عدن عامة . 
 
 
حضر أعمال الحملة في يومها السابع ، مدير شرطة الدرين ، العقيد / محمد قائد عقيبه ، وقائد طوارئ الكتيبة الثانية إحتياط بقوات الحزام الأمني – قطاع المنصورة – الملازم / عبدالصمد فرج العمري ، ونائبه العريف / طه حسين العمري .
عدن – محمد القادري :
 

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