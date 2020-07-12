عدن الغد

في يومها العاشر من الحملة .. مدير عام المنصورة يشيد بدور الأجهزة الأمنية المساندة لتنفيذ أعمال إزالة العشوائيات بالمديرية

13 يوليو، 2020
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أشاد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، محمد عمر البري ، بالدور المتميز لمختلف الأجهزة الأمنية على مساندتها في تنفيذ أعمال حملة إزالة العشوائيات والعوائق في المديرية .
جاء ذلك ، خلال تنفيذ السلطة المحلية بمديرية المنصورة ، في يومها العاشر ، من أعمال الحملة الأمنية الواسعة لإزالة الأكشاك والبسطات العشوائية واللوحات الإعلانية والمظلات الغير مرخصة ورفع هياكل السيارات في عدد من مناطق المديرية ، والتي واصلت أعمالها ، اليوم ” الأحد ” ، لليوم الرابع على التوالي ، في المنطقة الصناعية بالدرين ، بحضور مدير شرطة الدرين ، العقيد / محمد قائد عقيبه ، وقائد طوارئ كتيبة الإحتياط الثانية بقوات الحزام الأمني – قطاع المنصورة – الملازم / عبدالصمد فرج العمري ، ونائبه العريف / طه حسين العمري .
وأشار مدير عام المنصورة ، محمد البري ، إلى أن تنفيذ هذه الحملة ، تأتي بعد أن شرع عدد من المواطنين في البناء العشوائي المخالف للمخططات العمرانية ، وإقامة بعض المظاهر المشوهة بطرق غير قانونية مستغلين الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلاد .
وأكد البري ، بأن حملة إزالة العشوائيات ستستمر في أعمالها حتى الإنتهاء من مهمتها بعيداً عن الإنتقائية والمحسوبية ، لافتاً إلى أن الحملة ستسري على جميع المخالفين دون إستثناء ، للحفاظ على المنظر الجمالي والمظهر الحضاري التي تتميز بها مديرية المنصورة .
وقد لقيت الحملة إستحساناً من قبل الموطنين ، مؤكدين وقوفهم إلى جانب قيادة السلطة المحلية بالمديرية لمحاربة هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام لمديرية المنصورة .
 
من محمد القادري

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