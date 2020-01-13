فِرَق ميدانية بمعداتها لمواجهة آثار الأمطار بشوارع مدينة عدن

وحه المهندس قائد راشد أنعم المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين العاصمة عدن فِـرَق العمل التابعة للصندوق بتسخير كل الإمكانيات للعمل على شفط مياه الأمطار التي هطلت فجر اليوم الاثنين.

وخلال جولته الميدانية على أهم الدوَّارات المرورية والطرقات الرئيسة في مديريات: (المنصورة، وصيرة، والتواهي، والمعلا، وخور مكسر، ودار سعد، والشيخ عثمان، والبريقة) أشرف المدير العام التنفيذي للصندوق على العمال والآليات التي نفَّـذت التوجيه المستعجل دون تأخير حيث قامت عدة عربات تابعة للصندوق بشفط البِرَك المتجمعة في الشوارع والطرقات والتي تسببت بإعاقة الحركة المرورية فأدى شفطها إلى انسيابية كبيرة في السير وارتياح لدى المواطنين.

واصطحب المهندس قائد راشد بمعيته إلى للمواقع التي تجمعت فيها مياه الأمطار الغزيرة تلك الآليات منذ الصباح الباكر وقام بتوزيعها بنفسه على المديريات التي امتلئت بعض طرقاتها بالمياه الآسنة حرصاً منه على القضاء سريعاً على مسببات تجمع الحشرات الناقلة للأمراض لا سيما منها المستنقعات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي منَّ الله بها علينا منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم.

وجاب المدير العام لصندوق النظافة عدداً من الأماكن في عدة مديريات وخلال جولته حث عمال صندوق النظافة بالاستفادة من مياه الأمطار غير الملوثة في ري الأشجار والحشائش التي غرستها فرق تحسين مدينة عدن المنضوية لدى صندوق النظافة وذلك للتخفيف من استهلاك مياه الآبار الجوفية عبر الصنابير.

وعند لقائه برؤساء أقسام النظافة في مواقع عملهم الميدانية شكَّـل المهندس قائد راشد مجموعات طوارئ استثنائية مكلفة برفع القمامة عن مواقع تجمعها في خطوط السير والتي كانت تسير في الأيام العادية بصورة طبيعية.

من جانبهم شاهد المواطنون سيارات شفط مياه الأمطار المتجمعة التابعة لصندوق النظافة والتحسين وهي تعمل على تهيئة الطرقات العامة والشوارع الرئيسة من خلال القضاء على تلك البِـرَك مما نتج عن تلك العملية انسيابية وانفراج في سير المركبات، وكذا عبور المشاة على امتداد شوارع العاصمة عدن.