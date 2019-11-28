قائدا اللوائين الاول والثالث مقاومة يشاركا في أربعينية فقيد الوطن علي عبيد ذي حران

الضالع ( المندب نيوز) خاص

شارك الاخوه القاده العميد زكريا عمر قحطان قائد اللواء الثالث مقاومة ، والعقيد وليد سيف العفيف، قائد اللواء الاول مقاومة ،صباح اليوم في حفل تأبين فقيد الوطن والثورة المناضل علي عبيد محمد ذي حران، الذي نظمه اتحاد الادباء والكتاب الجنوبين بحافظة الضالع برعاية المجلس الانتقالي بالمحافظة تحت شعار(الفقيدالمناضل علي عبيد – ذي حران – مرجعية الثورة التحرريةالجنوبية وملهمها الأكبر.

وفي الحفل الذي حضره الاخ عبدالله مهدي رئيس المجلس الانتقالي بمحافظة الضالع ، القى مهدي كلمة عبر عن الادوار البطولية التي. رسمها في ذاكرة الاجيال بأعتباره علما من اعلام الثورة الجنوبية التحررية واحد المناضلين الذين حملوا السلاح منذ البدايات الاولى للثورة ضدالاحتلال البريطاني ، وواحد من ابرز السياسين الذين كان لهم دور في تاسيس التنظيمات السرية بدءا من حركة القومين العرب في الكويت،واحد الصقور الحكماء في جبهة التحرير ، اذ كان من اوائل طلائع الثوار الذين فجروا ثورة ١٤اكتوبرالمجيدة عام ١٩٦٣م بقيادة راجح غالب لبوزة ، واستمر في نضاله حتى فجر الاستقلال في ٣٠نوفمبر١٩٦٧م،

من جانبهما قال قائدا اللوائين الاول والثالث مقاومة ان مشاركتهما حفل تأبين اربعينية فقيد الوطن المناضل علي عبيد محمد ذ حران ، هو واجب وطني وعرفان لما قدمه الفقيد من مآثر وبطولات ومناقب طيلة حياته النضالية والتحررية والوطنية ،تعد بمثابة تاريخ يجب ان يدون ويؤرشف شانه شأن العظماء من ابطال الثورة الجنوبية الذين هزمو ا المستعمر البريطاني ، ويجب ن تدرس هذه المآثر الوطنية النضالية التحررية للأجيال القادمة.