عدن الغد

قائد التحالف العربي بعدن يلتقي بعدد من الاعلاميين

16 يناير، 2020
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قائد التحالف العربي بعدن يلتقي بعدد من الاعلاميين

التقى قائد قوات التحالف العربية بعدن العميد ركن مجاهد العتيبي بعدد من الاعلاميين بمدينة عدن .
وعقد اللقاء بمقر قيادة التحالف العربي بعدن .
وفي اللقاء قدم “العتيبي” لمحة موجزة عن نشاط قيادة قوات التحالف ومهمتها في عدن مقدما شرحا مفصلا لاتفاق الرياض واهميته لاحداث حالة من الاستقرار لعدن ولعموم اليمن.
واكد العتيبي ان جهود التحالف العربي منذ البداية كانت تهدف لانقاذ اليمن والشعب اليمني ومساعدته على تجاوز الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة اليمنية.
واشاد الحاضرون بمواقف التحالف العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية مؤكدين ان الجميع يقفون صفا واحدا لانجاح اتفاق الرياض واحلال السلام في عدن وعموم اليمن.
 
 

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