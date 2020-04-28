قائد التحالف بعدن يتفقد اضرار السيول ويعد ببذل الجهود لمساعدة المواطنين المتضررين

تفقد قائد قوات التحالف العربي في العاصمة عدن العميد ركن طيار مجاهد العتيبي، الأضرار التي خلفها المنخفض الجوي الذي ضرب العاصمة الموقتة عدن.

وزار قائد التحالف العميد العتيبي ، عددا من المناطق المنكوبة جرّاء هطول الأمطار الغزيرة, واستمع من المواطنين عن قرب عن حجم الأضرار التي لحقت بمساكنهم وجرف مركباتهم.

وجدد قائد التحالف العميد العتيبي الحرص الشديد على تقديم يد العون للمواطنين الذين تضررت منازلهم، مشيراً إلى أن قيادة التحالف تتابع عن كثب تطورات الوضع بعدن وسيتم تقديم كل ما يلزم من جهود واحتياجات تساهم بمساعدة المتضررين من الانخفاض.

وجاءت زيارة قائد التحالف للمواطنين وتفقد أحوالهم عقب لقاء عقده مع بعض القيادات بمحافظة عدن ، جرى خلاله مناقشة إمكانية تنفيذ حملة إغاثة طارئة لمواطني عدن المتضررين من الأمطار.

مؤكدا بأن قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ستبذل الغالي والنفيس لمساعدة إخوانهم واشقائهم باليمن بمختلف القضايا ولن تتوانى بمساعدت إخوانهم باليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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