قائد التحالف في عدن يهنئ ابناء عدن والمحافظات المحرره بحلول الشهر الكريم ويعلن انشاء غرفة لإدارة أزمة الأمطار الأخيرة

بعث قائد التحالف في عدن العميد الطيار الركن “مجاهد بن بندر العتيبي” برقية تهنئة لعموم أبناء عدن بحلول شهر رمضان المبارك داعيا الله أن يعينهم على صيامه وقيامه .

وخلال برقية التهنئة أكد العتيبي في بيان صدر عن الفريق الإعلامي: ان قيادة التحالف في تقف مع جميع المتضررين من الأمطار الأخيرة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية.

وقال البيان : يتقدم التحالف ببالغ الأسى والحزن بالتعازي لجميع أسر المتوفين ويتابع جميع العمليات الإغاثية وذلك عبر إنشاء غرفة لادارة الازمة بقيادة التحالف وعضوية قيادة المنطقة الرابعة ويمثلها اللواء الركن فضل العمري وقيادة قوات الدعم والاسناد ويمثلها قائدها العميد “محسن الوالي” ومركز الملك سلمان فرع عدن والبرنامج السعودية لتنمية واعمار اليمن فرع عدن.

ودعت قيادة التحالف كل من يريد المساهمة و الإنضمام من الجهات ذات العلاقة لغرفة إدارة الأزمة والعمل الجماعي على أن يكون العمل فقط من اجل انقاذ الناس ومساعدتهم وليس من اجل التقاط الصور والهالة الإعلامية.

كما دعا بيان التحالف الجميع لعدم الاستماع للاصوات المغرضة التي تنشر الاشاعات والاخبار التي لا تبني بل تسعى للهدم .