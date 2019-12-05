قائد الحزام الأمني بلودر ينجو من محاولة اغتيال فاشلة.

نجا قائد الحزام الأمني بمديرية لودر العميد عبدالله عمر الدماني اليوم الخميس من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة جرى زراعتها لاستهداف موكبه في مفرق شوحط.

وزرع مجهولون العبوة الناسفة لاستهداف موكب الدماني خلال عودته من الجولة التفقدية التي قام بها لبعض المواقع، قبل أن يتمكن خبراء من تفكيك العبوة وتفجيرها.

وجاءت عملية الاستهداف بعد ساعات قليلة من ترأس الدماني اجتماعاً حضره كافة القيادات الأمنية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمديرية.