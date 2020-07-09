قائد الحزام الأمني – بمحفد أبين يعزي في وفاة الشيخ مهدي لقرع الكازمي

بعث القائد / رشاد علي الكازمي قائد الحزام الأمني بمديرية المحفد محافظة أبين برقية عزاء ومواساة إلى آل لقرع الكازمي وكافة قبائل آل باكازم في وفاة المغفور له بأذن الله تعالى الشيخ / مهدي بن لقرع الكازمي الذي وافاه الأجل يومنا هذا الخميس الموافق /9/ أبريل 2020 بعد معاناة مع المرض. وأعتبر رشاد الكازمي رحيل الشيخ مهدي لقرع خسارة كبيرة على كافة قبائل باكازم

وشعب الجنوب مثمن مواقف الفقيد النضالية والقبلية . سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنه ولي ذلك والقادر عليه

إنا لله وإنااليه راجعون