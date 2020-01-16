عدن الغد

قائد الحزام الامني بلودر يناقش شكاوي المواطنين مع فرع مصرف الكريمي بالمديرية

16 يناير، 2020
0
قائد الحزام الامني بلودر يناقش شكاوي المواطنين مع فرع مصرف الكريمي بالمديرية

بعد الشكاوي التي وصلت لقائد الحزام الامني في مديرية لودر بمحافظة أبين من تعامل فرع قيس وكيل مصرف (الكريمي) بالمديرية الأسبوع الماضي، قام قائد الحزام الامني عبدالله عمر الدماني باستدعاء مدير فرع قيس للصرافة لطرح حلول لمشاكل المواطنين.
وناقش الجانبان المشاكل وشكاوي المواطنين مؤكدان على ضرورة حلها والعمل على تسهيل المعاملات للمواطنين.
والتزم الاخ عبد المانع قيس على حل هذه الاشكاليات وتلافيها مستقبلا.
في المقابل طالب قائد الحزام الأمني بلودر المواطنين بالالتزام بالطابور وعدم اثارة الفوضى.
وبعد الاجتماع الذي دار شكر قائد الحزام الامني فرع قيس لاستجابته للطلب.
*من فرغلي لجدل

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الامني الحزام الكريمي المواطنين بالمديرية بلودر شكاوي فرع قائد مصرف مع يناقش

إقرا أيضا

Photo of عدن : مظاهرة مغتضبة للمعلمين في مقر الحكومة بقصر معاشيق

عدن : مظاهرة مغتضبة للمعلمين في مقر الحكومة بقصر معاشيق

16 يناير، 2020
Photo of في زيارة تفقدية لجمعيات ذوي الإعاقة بلحج.. الشاعري يبشر بعدة دعومات صحية وتعليمية من صندوق المعاقين

في زيارة تفقدية لجمعيات ذوي الإعاقة بلحج.. الشاعري يبشر بعدة دعومات صحية وتعليمية من صندوق المعاقين

16 يناير، 2020
Photo of السقاف وحلبوب يناقشان امكانية دعم البنك الاهلي للانشطة الشبابية بعدن

السقاف وحلبوب يناقشان امكانية دعم البنك الاهلي للانشطة الشبابية بعدن

16 يناير، 2020
Photo of مدير التخطيط بطورالباحه : رفعنا مصفوفة من الاحتياجات التنموية لصندوق التنمية بلحج

مدير التخطيط بطورالباحه : رفعنا مصفوفة من الاحتياجات التنموية لصندوق التنمية بلحج

16 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق