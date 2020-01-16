قائد الحزام الامني بلودر يناقش شكاوي المواطنين مع فرع مصرف الكريمي بالمديرية

بعد الشكاوي التي وصلت لقائد الحزام الامني في مديرية لودر بمحافظة أبين من تعامل فرع قيس وكيل مصرف (الكريمي) بالمديرية الأسبوع الماضي، قام قائد الحزام الامني عبدالله عمر الدماني باستدعاء مدير فرع قيس للصرافة لطرح حلول لمشاكل المواطنين.

وناقش الجانبان المشاكل وشكاوي المواطنين مؤكدان على ضرورة حلها والعمل على تسهيل المعاملات للمواطنين.

والتزم الاخ عبد المانع قيس على حل هذه الاشكاليات وتلافيها مستقبلا.

في المقابل طالب قائد الحزام الأمني بلودر المواطنين بالالتزام بالطابور وعدم اثارة الفوضى.

وبعد الاجتماع الذي دار شكر قائد الحزام الامني فرع قيس لاستجابته للطلب.

*من فرغلي لجدل