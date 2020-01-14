قائد الحزام الامني في كريتر يوضح حقيقة السندات التي تم تداولها

كشف عواد النوبي قائد الحزام الامني في مديرية صيرة بتصريح خاص ل ” كريتر سكاي ” عن ماتم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة انه يتبعهم.

وقال النوبي ان السند الذي تم تداوله يتبع السلطة المحلية بالمديرية .

وتابع قائلا ابلغنا السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالمأمور على تغيير السند ويكون مسجل فيه اسم السلطة المحلية.

وقال الراي العام ظن ان ماتم تداوله يتبع قيادة الحزام الامني في المديرية ونحن من نقطع ونطبع ولكن غير صحيح فالسند يتبع السلطة المحلية بالمديرية.

وتوعد النوبي سحب الأفراد اللي هم حماية على الفرزات والطرقات وترتيب الباصات الى المعسكر.

وأشار جنودنا يرتبو وينظموا حركة السير ويتعرض للانتقادات والاتهامات لانه هدفهم زعزعة امن عدن.