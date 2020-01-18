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قائد الحزام الامني يعتذر لمدير أمن لودر في أبين

18 يناير، 2020
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قدم قائد الحزام الامني في مديرية لودر عبدالله عمر محسن الدماني اعتذاره للعقيد الخضر محمد حمصان العوذلي مدير امن مديرية لودر على الاتهامات الباطلة التي صدرت من قائد التدخل السريع في لودر بناءاً على معلومات من قيادة التدخل السريع.

وخلال زيارته لمدير امن لودر عبر قائد الحزام الامني في المديرية عن صادق اسفه واعتذاره مؤكداً بان الامن والحزام الامني في لودر متلاحمين ومتماسكين ويعملان لاجل امن واستقرار المديرية ولايمكن لاي احد النيل منهما 

من جانبه رحب مدير امن لودر بالاعتذار مؤكداً ان امن واستقرار لودر مسؤولية تتطلب تكاتف الجميع.

واتفق مدير امن لودر وقائد الحزام الامني في المديرية على ان يقدم قائد التدخل السريع بلاغ رسمي لإدارة امن لودر بمن اتهمهم بمحاولة قتله.

 حيث سيتم احالتهم للتحقيق وستتخذ عليهم الاجراءات الكاملة وفق النظام والقانون وفي حال لم يثبت قائد التدخل السريع الاتهامات التي صدرت منه فانه يتحمل المسؤولية الكاملة وفق النظام والقانون .

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أبين أمن الامني الحزام في قائد لمدير لودر يعتذر

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