قائد العمالقة يشيد بصمود المقاومة الجنوبية في جبهات الضالع



عدن تايم / خاص.

التقى قائد ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة بقيادة ألوية المقاومة في جبهة الضالع وخلال اللقاء رحبت قيادة المقاومة بعودة القائد أبو زرعة المحرمي إلى قيادة ألوية العمالقة مجددا في جبهة الساحل الغربي.

وفي اللقاء اطلع القائد أبو زرعة المحرمي على سير العمليات القتالية والأوضاع العسكرية التي تشهدها جبهات القتال في محافظة الضالع ضد المليشيات الحوثية.

وأشاد قائد ألوية العمالقة بصمود قوات المقاومة الجنوبية في جبهة الضالع والمقاتلين الأبطال وتضحياهم ومايسطرونه من بطولات ضد المليشيات الحوثية في جبهات القتال.

حضر اللقاء العقيد باسل سيف سكرة قائد اللواء أول مقاومة والعقيد محمد علي محسن قائد اللواء الثاني مقاومة والعقيد زكريا عمر قحطان قائد اللواء الثالث مقاومة والعقيد أوسان علي الشاعري قائد اللواء الرابع مقاومة العقيد محمود احمد البتول قائد اللواء الخامس مقاومة والعقيد عمار علي محسن قائد اللواء الثاني عشر عمالقة.