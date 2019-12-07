مأرب برس

قائد العمليات المشتركة يناقش تطورات قتالية في جبهة نهم

7 ديسمبر، 2019
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اللواء الركن صغير بن عزيز، اليوم السبت، اجتماعاً بقيادات العمليات المشتركة لمناقشة التطورات العملياتية والقتالية في جبهات القتال ضد المليشيات الإنقلابية.

وتطرق الإجتماع الذي حضره رئيس اركان العمليات المشتركة اللواء الركن محسن الداعري ، إلى التطورات العملياتية والقتالية في المنطقة العسكرية السابعة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.. مشيداً بجهود وحدات المنطقة السابعة في تنفذ الأعمال القتالية التعرضية حسب ماهو مخطط له، و بما يتمتعون به من يقظة وصمود ، وبسالة في مواجهة فلول الإمامة والكهنوت المتمثلة في مليشيات الحوثي الإنقلابية.

كما ناقش الاجتماع ، جملة من الموضوعات الادارية والتنظيمية الخاصة بمهام قيادة العمليات المشتركة.. مشيداً بالمواقف الأخوية لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر في سبيل استكمال تحرير ما تبقى من الوطن تحت سيطرة الميليشيات المدعومة إيرانياً.

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العمليات المشتركة تطورات جبهة في قائد قتالية نهم يناقش

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