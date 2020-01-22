قائد العمليات المشتركة يوجه قوات الجيش في نهم التقدم نحو العاصمة صنعاء

وجه قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع اليمنية، اللواء الركن صغير بن عزيز، الجيش الوطني بالتقدم نحو العاصمة صنعاء لاستعادتها من قبضة ميليشيات الحوثي.

جاء ذلك خلال اطلاعه على مسرح العمليات القتالية في جبهات القتال بجبهة نهم شرق صنعاء، وفق بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فجر الأربعاء.

حاسمة

وأضاف بن عزيز، في رسالة صوتية بعثها للجيش: “تقدّموا نحو صنعاء، من أجل حقن دماء اليمنيين، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتأمين الأطفال والنساء من بطش الميليشيات”.

وأكد أن هذه المعركة الحاسمة للتخلص من الانقلابيين، مضيفاً: “موعدنا صنعاء”.

وتأتي دعوة قائد العمليات المشتركة في الوقت الذي يخوض الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، معارك ضد الميليشيات ويحقق انتصارات ساحقة على امتداد جبهة نهم، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

وتشهد جبهة نهم، لليوم الرابع على التوالي، مواجهات وُصفت بالعنيفة بين قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف، وميليشيات الحوثي، وسط تقدم للجيش وانهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين وسقوط عدد من عناصرهم قتلى وجرحى وأسرى، بينهم قيادات بارزة