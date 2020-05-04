نيوز يمن

قائد القطاع السادس في اللواء 22 ميكا يقتحم مستشفى الثورة بتعز لقتل طبيب

5 مايو، 2020
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@ تعز، نيوزيمن:
السياسية

2020-05-05 02:15:49

اقتحم قائد القطاع السادس في اللواء 22 ميكا العقيد عبد الحكيم الشجاع مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز الاثنين ومعه عدد من المسلحين على متن طقم عسكري.

وقالت مصادر طبية لنيوزيمن، إن العقيد الشجاع اقتحم المستشفى وطاف كل الأقسام بمسلحيه باحثا عن الدكتور منير العبسي الطبيب المناوب في العناية المشددة ليوم الأحد.

وأضافت المصادر، إن العقيد الشجاع كان أثناء بحثه عن الدكتور العبسي يهدد بقتله، لأن مريضا من أقارب الشجاع تم إحضاره الى مستشفى الثورة فجر الاثنين ولم يتوفر له سرير في العناية المشددة وابلغهم الدكتور العبسي بنقله لمستشفى آخر يتوفر فيه سرير شاغر حيث كل الأسرة في قسم العناية المشددة ممتلئة.

وقالت المصادر إن المريض توفي في أحد المستشفيات غير أن العقيد الشجاع يحمل الدكتور منير العبسي مسؤولية وفاته، لأنه لم يوفر له سرير عناية مشددة، في حين كل الأسرة فيها حالات حرجة.

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