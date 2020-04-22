قائد القوات المشتركة محور ابين يعزي اسرة الشهيد علي محمد ناصر محلف

بعث العميد الركن سند عبدالله الرهوة قائد اللواء الأول حماية رئاسية قائد القوات المشتركة محور ابين برقية تعزية إلى اسرة الشهيد علي محمد ناصر عوض محلف والذي طالته ايادي الغدر في نقطة تنوخ من قبل جماعات مسلحة واختطاف زميله الجندي محمد علي الكازمي إلى جهة غير معلومة

ويشاطرهم احزانهم في مصابهم الجلل ويؤكد وقوف القوات المشتركة محور ابين إلى جانب استقرار وامن المنطقة الوسطى وان هذة الجرائم التي تنال من أولئك الشباب المغدور بهم لاتمثل نخوة وبسالة هذة المنطقة .

ووجة الاجهزة الامنية بملاحقة الجناة ليلقوا جزاهم العادل .

سائلا الله تعالى أن يسكن الشهيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويفك اسر المخطوف محمد علي الكازمي ويطمن اسرته عليه وأنا لله وأنا إليه راجعون

الاسيف العميد الركن سند عبدالله الرهوةقائد اللواء الأول حمايةةرئاسيةقائد القوات المشتركة محور ابين

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