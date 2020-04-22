عدن الغد

قائد القوات المشتركة محور ابين يعزي اسرة الشهيد علي محمد ناصر محلف

22 أبريل، 2020
0
قائد القوات المشتركة محور ابين يعزي اسرة الشهيد علي محمد ناصر محلف

بعث العميد الركن سند عبدالله الرهوة قائد اللواء الأول حماية رئاسية قائد القوات المشتركة محور ابين برقية تعزية إلى اسرة الشهيد علي محمد ناصر عوض محلف والذي طالته ايادي الغدر في نقطة تنوخ من قبل جماعات مسلحة واختطاف زميله الجندي محمد علي الكازمي إلى جهة غير معلومة 
ويشاطرهم احزانهم في مصابهم الجلل ويؤكد وقوف القوات المشتركة محور ابين إلى جانب استقرار وامن المنطقة الوسطى وان هذة الجرائم التي تنال من أولئك الشباب المغدور بهم لاتمثل نخوة وبسالة هذة المنطقة .
ووجة الاجهزة الامنية بملاحقة الجناة ليلقوا جزاهم العادل .
سائلا الله تعالى أن يسكن الشهيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويفك اسر المخطوف محمد علي الكازمي ويطمن اسرته عليه وأنا لله وأنا إليه راجعون
الاسيف العميد الركن سند عبدالله الرهوةقائد اللواء الأول حمايةةرئاسيةقائد القوات المشتركة محور ابين

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ابين اسرة الشهيد القوات المشتركة علي قائد محلف محمد محور ناصر يعزي

إقرا أيضا

Photo of مركز الاورام بمستشفى الصداقة بعدن يشهد حفلاً تكريمياً للدكتور الوالي

مركز الاورام بمستشفى الصداقة بعدن يشهد حفلاً تكريمياً للدكتور الوالي

22 أبريل، 2020
Photo of صلح قبلي ينهي قضية مصرع شقيقين بحادث سير في شبوة

صلح قبلي ينهي قضية مصرع شقيقين بحادث سير في شبوة

22 أبريل، 2020
Photo of العقربي يغيث أهالي كريتر المنكوبين بـ100 سلة غذائية وفرشان وبطانيات

العقربي يغيث أهالي كريتر المنكوبين بـ100 سلة غذائية وفرشان وبطانيات

22 أبريل، 2020
Photo of محافظ شبوة يفتتح ثلاثة مباني أدارية بعد عملية إعادة تأهيلها

محافظ شبوة يفتتح ثلاثة مباني أدارية بعد عملية إعادة تأهيلها

22 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق