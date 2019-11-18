قائد اللواء الأول صاعقه يقدم واجب العزاء في استشهاد المناضل محمد ناجي

قدم القائد عبدالكريم الصولاني قائد اللواء الأول صاعقه اليوم واجب العزاء لأسرة االشهيد محمد ناجي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات العز والشرف بالضالع

وعبر القائد ابوالقاسم خلال زيارته اليوم لمنزل الشهيد محمد ناجي ولقائه إخوانه وأولاده ومشائخ ووجهاء من منطقة الشهيد، عن اعتزاز القيادة السياسية والعسكرية بمواقف الشهيد محمد ناجي والبطولات التي سطرها في مواجهة المليشيات الحوثيه في ميادين الشرف والبطولة .

وأشاد بإسهامات الشهيد محمد ناجي وأدواره البطولية في الدفاع عن الوطن إلى جانب أبطال المقاومه الجنوبيه في جبهات العزة والكرامة ووقوفه الصادق إلى جانب الوطن في المحنة التي يمر بها في وقت تخاذل فيه الكثير من القادة والضباط عن أداء الواجب الوطني.

وأكد االقائد ابوقاسم أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وسينال الغزاه مصيرهم المحتوم علي أيدي أبطال المقاومه الجنوبيه البطله

رافق القائد ابوالقاسم خلال زيارته العديد من القيادات الامنيه والعسكريه في اللواء الأول صاعقه وفي مقدمتهم مدير مكتب القائد وركن المالي للواء وركن تدريب اللواء الأول صاعقه

وركن التوجيه اللوا

وأعرب عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الشهيد.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.