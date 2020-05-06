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قائد اللواء الثاني مهام خاصة يبعث برقية عزاء ومواساة إلى الوالد علي محسن الفلاحي في وفاة نجله

6 مايو، 2020
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قائد اللواء الثاني مهام خاصة يبعث برقية عزاء ومواساة إلى الوالد علي محسن الفلاحي في وفاة نجله

قال تعالى “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقت قيادة اللواء الثاني مهام خاصة نبأ وفاة الاستاذ حسين علي محسن الفلاحي مستشار وزير الداخلية والذي توفي اثر حادث مروري في الحد يافع .
وبهذا المصاب الجلل والفاجعة الكبيرة يتقدم قائد اللواء الثاني مهام خاصة حسين الجنيدي ( ابو عارف) وكافة منتسبيه باصدق مشاعر الأسى وعظيم المواساه إلى والد الفقيد واخوانه وإلى كافة أسرة آل فلاح بمديرية الحد يافع محافظة لحج سائلين الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفره وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه كافة الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون
 
العميد حسين الجنيدي ( ابو عارف) قائد اللواء الثاني مهام خاصة

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