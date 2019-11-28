قائد اللواء الخامس دعم واسناد ” النوبي “يتفقد الخطوط الأمامية بجبهة كرش الحدودية

عدن24/ صـبـري عــسـكـر

تفقد قائد اللواء الخامس دعم واسناد العـمـيـد مـخـتـار الـنـوبـي صباح الخميس الـموافق 28 نوفمبر 2019م أبطال اللواء الخامس المرابطين في المواقع الأمامية بجبهة ” حمالة ” وحوامرة ” على خطوط التماس بجبهة كرش الحدودية بمحافظة لحج وذلك للأطلاع على سير العمليات الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال ورفع معنوياتهم إلى جانب الجاهزية العالية التي يتمتعون بها في التصدي للجماعات الحوثية ،وكـان في أستقبال القائد ” النوبي “قادة الكتائب والمواقع القتالية

وخلال الـزيارة أشـاد القائد مختار النوبي بصمود ابطال اللواء الخامس دعم واسناد في جبهة حمالة وحوامرة الممتدة على طول التباب والسلسلة الجبلية والذين يسطرون اروع الملاحم البطولية في معركة الدفاع عن الأرض والانسان والسيادة الجنوبية من عبث الميليشيات الانقلابية أدوات ايران باليمن .

وتأتي زيارة القائد مختار النوبي لجبهة كرش بعد عودته من محافظة ابين ضمن الترتيبات القتالية والإستعدادات العسكرية لمواجهة عناصر الميليشيات الحوثية وميليشيات الاصلاح الأخوانية ،مشيداً بالانتصارات والبطولات التي يسطرها ابطال اللواء الخامس دعم وإسناد على الصعيد الأمني والعسكري ،معبراً عن فخره واعتزازه بقوات اللواء الخامس دعم وإسناد وتضحياتهم الجسام التي قدموها في ميادين الشرف والبطولة دفاعاً عن العزة والحرية وكرامة الإنسان الجنوبي

وحث القائد ” النوبي “خلال الجولة الميدانية كافة المقاتلين على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية والصمود في وجه الغزاة ولن يسمحوا لأي قوة أن تطأ ارض الجنوب مهما كلف ذلك من ثمن ، مجدداً العهد للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي بالمضي قدماً على ذات الهدف الذي سقطوا من أجل تحقيقه الآلاف من شهدائنا الأبرار ومضى قائلاً أن القوات المسلحة الجنوبية الباسلة على أتم الجاهزية لحماية الأرض والهوية وأن الجنوب سيكون مقبرة لمن يتعداه او تسول له نفسه المساس بأرض الجنوب الطاهرة .

الجدير ذكره أن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد ممثلةً بالقائد ” مـختـار الـنـوبـي ” دوماً وهي راس الحربة في قتال العدو وحماية الجنوب من مشاريع الدمار والخراب والإرهاب ومنتهكي الأعراف والقوانين وتذود المعارك في أربع جبهات قتالية واسعة بردفان وكرش وكريتر عدن وكتيبتين في محافظة ابين وبكل أمانة وإخلاص كان لقوات اللواء الخامس مواقف وطنية مشرفة في أحداث 28 أغسطس الماضي في المعركة المصيرية ضد الإرهاب والتطرف ..