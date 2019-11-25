4 مايو

قائد اللواء الخامس صاعقة يعزي المناضل مانع الحوللي باستشهاد ابنه

4 مايو 4 مايو منذ 24 دقيقة
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اخبار وتقارير


الأحد – 24 نوفمبر 2019 – الساعة 11:03 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / خاص


بعث قائد اللواء الخامس صاعقة العميد يوسف الحكم برقية عزاء باسمه و بالنيابة عن ضباط و صف ضباط و جنود اللواء الى أسرة المناضل مانع الحوللي عزاه خلالها باستشهاد نجله المقاوم فضل مانع مساء اليوم في جبهة مريس شمال الضالع .
واشاد العميد الحكم بشجاعة الشهيد فضل و بسالته و صموده في مواجهة مليشيات الحوثي الاجرامية ، وتسطيره و رفاقه من جنود و ضباط و صف ضباط اللواء الخامس معارك شرسة كبدوا المليشيات خلالها خسائر فادحة في الأرواح و العتاد و بددوا احلامهم في السيطرة على قلعة الثوار و مدينة الصمود .
واكد أن رحيل الشهيد البطل فضل مثل خسارة كبيرة في صفوف اللواء وخصوصا وان جبهات القتال ما زالت تشعل والعدو يحاول تعزيز الجبهة بشتى انواع الأسلحة المتوسطة و الثقيلة ، وتسعى جاهدة إلى النيل من الضالع و تغير ايدلوجية المجتمع وديانته وعاداته و تقاليده و قتالهم جهاد باجماع العلماء ودفاع عن الدين و الأرض و العرض .
وأعرب ابو ماجد عن بالغ حزنه بالمصاب الجلل ، معبرا عن خالص تعازيه و مواساته الى والد الشهيد و اخوانه و جميع افراد أسرته الكريمة داخل الوطن و خارجه وكذلك الى زملاء الشهيد و رفاقه في اللواء الخامس صاعقة ، سائلا المولى القدير أن يتغمدنا بواسع رحمته و ان يسكنها فسيح جنانه و يلهم اَهلها و ذويها الصبر و السلوان . وإنا لله وإنا اليه راجعون.

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ابنه الحوللي الخامس اللواء المناضل باستشهاد صاعقة قائد مانع يعزي
4 مايو

4 مايو

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