قائد اللواء الخامس صاعقة يعزي المناضل مانع الحوللي باستشهاد ابنه



4 مايو / خاص



بعث قائد اللواء الخامس صاعقة العميد يوسف الحكم برقية عزاء باسمه و بالنيابة عن ضباط و صف ضباط و جنود اللواء الى أسرة المناضل مانع الحوللي عزاه خلالها باستشهاد نجله المقاوم فضل مانع مساء اليوم في جبهة مريس شمال الضالع .

واشاد العميد الحكم بشجاعة الشهيد فضل و بسالته و صموده في مواجهة مليشيات الحوثي الاجرامية ، وتسطيره و رفاقه من جنود و ضباط و صف ضباط اللواء الخامس معارك شرسة كبدوا المليشيات خلالها خسائر فادحة في الأرواح و العتاد و بددوا احلامهم في السيطرة على قلعة الثوار و مدينة الصمود .

واكد أن رحيل الشهيد البطل فضل مثل خسارة كبيرة في صفوف اللواء وخصوصا وان جبهات القتال ما زالت تشعل والعدو يحاول تعزيز الجبهة بشتى انواع الأسلحة المتوسطة و الثقيلة ، وتسعى جاهدة إلى النيل من الضالع و تغير ايدلوجية المجتمع وديانته وعاداته و تقاليده و قتالهم جهاد باجماع العلماء ودفاع عن الدين و الأرض و العرض .

وأعرب ابو ماجد عن بالغ حزنه بالمصاب الجلل ، معبرا عن خالص تعازيه و مواساته الى والد الشهيد و اخوانه و جميع افراد أسرته الكريمة داخل الوطن و خارجه وكذلك الى زملاء الشهيد و رفاقه في اللواء الخامس صاعقة ، سائلا المولى القدير أن يتغمدنا بواسع رحمته و ان يسكنها فسيح جنانه و يلهم اَهلها و ذويها الصبر و السلوان . وإنا لله وإنا اليه راجعون.

