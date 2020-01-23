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قائد اللواء 115 مشاة يعزي محافظ أبين بوفاة والدته

24 يناير، 2020
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قائد اللواء 115 مشاة يعزي محافظ أبين بوفاة والدته

بعث قائد اللواء 115 مشاة العميد سيف علي محمد القفيش برقية عزاء ومواساة إلى اللواء ابوبكر حسين سالم محافظ محافظة أبين، عزاه فيها في وفاة المغفور لها بأذن الله تعالى والدته الفاضلة.
وقال القفيش في برقية العزاء “ببالغ الحزن وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة والدتكم المغفور لها بإذن الله، وإننا اذ نشاطركم الأحزان بمصابكم الجلل مبتهلين إلى المولى العلي القدير ان يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلكم وذويكم الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون

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أبين اللواء بوفاة قائد محافظ مشاة والدته يعزي

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