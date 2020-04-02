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قائد اللواء 315 مدرع يعزي في وفاة العقيد محمد علي صالح الشقي

2 أبريل، 2020
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قائد اللواء 315 مدرع يعزي في وفاة العقيد محمد علي صالح الشقي

بعث العميد الركن أحمد علي هادي قائد اللواء 315 مدرع برقية عزاء ومواساة إلى أسرة العقيد محمد علي صالح الشقي ركن استطلاع اللواء 123 مشاة والى قائد اللواء 123 العميد الركن عبدالله منصور الوليدي وجميع ضباطه وأفراده لوفاة العقيد محمد علي صالح الشقي اثر حادث مروري وهو في طريقة إلى الغيضة.
وتحدث قائد اللواء 315 مدرع  حول الأدوار البطولية التي لعبها الفقيد الراحل محمد علي صالح الشقي واسرته الكريمة في خدمة الدولة وارساء النظام والقانون و موصول العزاء إلى جميع آل الشقي .. سائلاً المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون …  
قائد اللواء 315 مدرع العميد الركن / أحمد علي هادي

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