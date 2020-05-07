قائد #المقاومة_الجنوبية ينجو من محاولة اغتيال بالعاصمة #عدن

عدن24- متابعات

تعرض موكب قائد المقاومة الجنوبية عبدالناصر بعوه ابو همام لاطلاق نار من سيارة مجهولة عند سوق انماء السكني.

وبحسب عدن تايم” اوضح سكرتير القائد ابوهمام أن موكب القائد تعرض لوابل من النيران من سيارة وسط زحام شديد مطمئنا ان ابوهمام بخير وأصيب أحد مرافقيه بجروح نقل على اثرها الى المستشفى وان التحريات أخذت طريقها لتعقب السيارة.

وكان للقائد البعوه وقوات المقاومة تحركات واسعة في عدد من المنشئات الاقتصادية الحيوية والمرافق الصحية والكشف عن مظاهر الفساد فيها وتقديم البلاغات لقيادة المجلس الانتقالي للتعامل معها في سياق تنفيذ قرار الادارة الذاتية في الجنوب.

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