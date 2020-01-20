قائد المنطقة العسكرية الثالثة: الجيش جاهز لحسم المعركة مع مليشيا الحوثي

أكد القائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن/ محمد أحمد الحبيشي أن القوات المسلحة جاهزة لحسم معركة إنهاء تمرد مليشيا الحوثي، وباتت تمتلك القوة والقدرة على تحقيق النصر.

وقال الحبيشي، إن الجيش يبنى بأسس علمية وقواعد ثابتة وسيتمكن من تجاوز كل الصعاب والتحديات.

وأضاف، إن معنويات الجيش في جبهات القتال ومواقع التماس عالية، وفق ما ذكرته صحيفة “26سبتمبر”.

وأشار الحبيشي إلى أن وحدات المنطقة تقاتل على أكثر من معركة وأكثر من جبهة، موضحا أنها تواجه مليشيا الحوثي على حدود صنعاء والجوف وفي عمق البيضاء، وفي الوقت ذاته تخوض معركة حماية منشآت النفط والغاز وتأمين الطرق الرئيسية وصولا إلى أطراف سيئون، بالإضافة إلى مشاركتها في حفظ الأمن والاستقرار في محافظة مأرب .

وأوضح أن العام التدريبي 2020م هو عام الانتصار والحسم وتحقيق الغاية الوطنية المتمثلة في استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من تراب الوطن.

ونفى اللواء الحبيشي الشائعات التي تدعي أن المعارك في منطقة صرواح متوقفة، مؤكدا أن المواجهات مستمرة مع المليشيا الحوثية التي تتكبد خسائر كبيرة في صفوفها.

وأشار إلى أن معنويات المليشيا الحوثية منهارة، مؤكدا أن المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا ينتظرون ساعة الخلاص ويتلهفون لقدوم الشرعية وقواتها المسلحة و”ستكون المعركة والانتفاضة من الداخل في صنعاء”.