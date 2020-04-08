قائد الوية الصاعقة يعزي بوفاه العميد أحمد هادي قائد اللواء 315 مدرع

بعث قائد الوية الصاعقة قائد اللواء الاول مشاه العميد علي البيشي برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد ركن أحمد علي هادي، قائد اللواء 315 مدرع، الذي انتقل إلى جوار ربه إثر نوبة قلبية.

وعبر البيشي في البرقية عن خالص تعازيه وعظيم مواساته إلى أولاد الفقيد وإخوانه وأفراد أسرته كافة، ومشاطرته لهم الأحزان في هذا المصاب الأليم، سائلا الله عزوجل أن لا يريهم مكروها بعده.

وابتهل العميد البيشي في ختام برقيته إلى المولى القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.